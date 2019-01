Verdachte van diefstal autopsie-rapporten komt vrij 24 januari 2019

De teruggekeerde Syriëstrijder die de harde schijf met autopsierapporten bij het Brussels parket gestolen zou hebben, mag de gevangenis verlaten. De raadkamer had eerder nochtans beslist dat Iliass Khayari in de cel moest blijven, maar in hoger beroep werd dat tenietgedaan. "Gelukkig zijn er nog magistraten die moedige beslissingen durven te nemen", zegt zijn advocaat Jonathan De Taye.

