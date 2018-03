Verdachte van bommenreeks blaast zichzelf op 22 maart 2018

De Amerikaan die meerdere bompakketten zou hebben laten ontploffen in Texas, heeft zichzelf opgeblazen in zijn auto. Een speciale interventie-eenheid van de politie had de 24-jarige verdachte 's nachts op de snelweg ingesloten om hem te arresteren. Voor ze hem konden inrekenen, liet hij een explosief afgaan.

HLN