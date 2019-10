Exclusief voor abonnees Verdachte uit het Gentse opgepakt voor bommelding Vlaams Parlement 10 oktober 2019

De politie heeft gisteren een man uit het Gentse opgepakt die vermoedelijk verantwoordelijk is voor de valse bommelding in het Vlaams Parlement. Hij belde dinsdagmiddag met de boodschap dat er een explosief zou afgaan in het gebouw. Dat telefoontje liep al rond 11 uur binnen, maar pas om 14.30 uur - tijdens het debat over de Vlaamse begroting - werd overgegaan tot een evacuatie van het parlementsgebouw. Mogelijk hield de bommelding verband met een jubileumviering van het Koerdisch Instituut, die dinsdag om 16 uur in het pand zou plaatsvinden. De opgepakte man werd daar gisteren over verhoord. Derwich Ferho, de voorzitter van het Koerdisch Instituut, liet gisteren weten dat het instituut een klacht zal indienen. Hij acht het niet ondenkbaar dat iemand wilde voorkomen dat de stem van de Koerden in het parlement gehoord werd, gezien de gespannen situatie aan de grens tussen Turkije en Syrië. Vlaams Parlementsvoorzitster Liesbeth Homans (N-VA) verklaarde gisteren op Radio 1 dat ze met de procureur afspraken wil maken over wat tot de mogelijkheden hoort. "Het is niet de bedoeling dat we elke week zo'n telefoontje krijgen." (IBO/ARA)

