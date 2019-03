Verdachte tunnelkraak blijft in de cel 01 maart 2019

Koba M., één van de drie verdachten van de bankkraak op het BNP-Paribas-filiaal aan de Belgiëlei in Antwerpen, blijft in de cel. Hij werd als eerste opgepakt omdat de politie een verband zag met een slijpschijf die bij de tunnelkraak zou zijn gebruikt. M. is van Georgische afkomst. Kort na hem werden ook zijn vader en een vriend gearresteerd. De raadkamer wilde M. eerst vrijlaten omdat er onvoldoende bewijs was. Het parket tekende beroep aan. Gisteren besliste de Kamer voor Inbeschuldigingstelling dat M. toch in de cel moet blijven. Ook de twee andere verdachten zitten nog vast. (PLA)