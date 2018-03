Verdachte ook vervolgd voor foltering en verkrachting? Na moord op Sofie Muylle 20 maart 2018

00u00 0

De Roemeense hoofdverdachte van de moord op Sofie Muylle wordt niet langer enkel verdacht van moord. Het parket heeft nu een bijkomende vordering opgemaakt tegen Alexandru C. voor foltering, aanranding en verkrachting met de dood tot gevolg en verkrachting met foltering. Vandaag verschijnt de twintiger opnieuw voor de raadkamer in het dossier van de moord op de jonge Roeselaarse vrouw. Die kwam op 22 januari vorig jaar om het leven op het strand van Knokke. Volgens de advocaten van C. staat het niet vast dat het slachtoffer door moord op het leven kwam. Ze vroegen dan ook bijkomend onderzoek naar de oorzaak. De bijkomende kwalificaties zijn belangrijk mocht er ooit een vrijspraak vallen voor moord op een proces. In dat geval kan C. nog gestraft worden voor een van de andere tenlasteleggingen. (SDVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN