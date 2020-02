Exclusief voor abonnees Verdachte moord op Nicky Verstappen (11) blijft zwijgen 11 februari 2020

De Nederlandse vijftiger Jos B., die verdacht wordt van het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998, blijft in de cel. Zijn advocaat had gevraagd hem vrij te laten in afwachting van het proces begin mei, maar daar ging de rechtbank in Maastricht niet op in. Jos B. legde nog geen enkele verklaring af in het dossier. Er ligt wel een schriftelijke verklaring in de kluis van zijn advocaat, maar die blijft voorlopig achter slot en grendel. De Nederlandse Nicky Verstappen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide, niet ver van Aken en Maastricht. De jongen werd daags nadien iets verderop dood gevonden. Een DNA-onderzoek bij 21.500 mannen in 2018, na jarenlange stilstand in het dossier, duidde Jos B. aan als mogelijke dader. Hij werd op 26 augustus 2018 opgepakt in Spanje en zit sindsdien in de cel.

