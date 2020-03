Exclusief voor abonnees Verdachte MH17-proces "op geen enkele manier betrokken" 10 maart 2020

De Rus Oleg Poelatov (53), één van de verdachten in het proces over de gecrashte vlucht MH17, is naar eigen zeggen "op geen enkele manier betrokken geweest bij het neerhalen van het passagiersvliegtuig". Dat bleek gisteren op de eerste procesdag in Schiphol. MH17, een vliegtuig van Malaysian Airlines, werd op 17 juli 2014 neergeschoten door een Russische BUK-raket boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders en 4 Belgen, kwamen om het leven. Poelatov is een voormalig militair en was in 2014 plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, waar pro-Russische separatisten tegen het Oekraïense regeringsleger vochten. Drie Russen en een Oekraïner staan in Nederland terecht voor het drama met de MH17.

