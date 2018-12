Verdachte kotmoord riskeert 18 maanden cel voor foltering 04 december 2018

De 20-jarige verdachte in de dubbele moord in een studentenkot in Kortrijk moest zich gisterochtend in een andere zaak verantwoorden. Daarin folterde hij samen met twee broers en een neef een 23-jarige man omdat hij een affaire had met de vrouw van één van de broers. Toen dat aan het licht kwam, lokten ze hem in de val door een bericht te sturen via het Instagramaccount van de vrouw om af te spreken. Eens het slachtoffer ter plaatse was, folterden ze de man de hele nacht. Ze sneden zijn haar af, brachten hem messteken en snijwonden toe. Hij moest ook whisky drinken en rode pepers eten en ze staken een pil in zijn mond die hij kon wegsteken onder zijn tong. Ze riepen dat hij Kortrijk moest verlaten en dat ze hem anders zouden vermoorden. "Hij moest één van hen zelfs oraal bevredigen", pleitte de advocate van het slachtoffer, dat 20.000 euro schadevergoeding vraagt. De 20-jarige verdachte in de kotmoord was in deze zaak niet de grootste agressor en riskeert 18 maanden cel. Zijn oudste broer, van wie zijn vrouw een affaire had met het slachtoffer, en zijn neef riskeren 24 maanden cel. Vonnis op 24 december. (AHK)

