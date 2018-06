Verdachte campingmoord aan leugendetector 23 juni 2018

Romuald V., één van de verdachten in de campingmoord van december vorig jaar, moet binnenkort aan de leugendetector. Hij blijft ook twee maanden langer in de cel. Romuald V. (30) was naar eigen zeggen enkel getuige van de moord op Mihaël P., de 36-jarige die op camping Marva in Middelkerke gefolterd en neergestoken werd. Hij bekende wel dat hij het slachtoffer geslagen had. Zijn precieze rol zal uitgeklaard moeten worden door de test met de leugendetector. Eerder deze maand werd ook al de aanhouding van de twee hoofdverdachten van de moord, Alain D. (43) en Julien B. (28), met twee maanden verlengd. (SDVO)