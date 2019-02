Verdacht wit poeder blijkt bloem, scouts draaien mogelijk op voor kosten 19 februari 2019

De stationsbuurt van het Vlaams-Brabantse Herent werd maandag gedurende enkele uren afgesloten nadat een postbode een verdacht wit poeder had aangetroffen in de publieke brievenbus voor het gemeentehuis. Drie agenten en de postbode werden enkele uren in quarantaine geplaatst nadat ze in aanraking waren gekomen met het poeder. De Leuvense brandweer, de civiele bescherming en ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om het poeder te onderzoeken. Het bleek uiteindelijk om bloem te gaan, dat mogelijk door een scoutsspel in de brievenbus was geraakt. De politie stelde een proces-verbaal op. "Als blijkt dat de hulp- en gemeentediensten allemaal zijn gekomen doordat er bloem in die brievenbus is gekomen na een spelletje van de jeugdbeweging, kan het zijn dat zij verantwoordelijk worden geacht en moeten opdraaien voor de kosten", zo klinkt het bij de lokale politie. (ADPW)

