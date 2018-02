Verdacht toestel Ryanair begeleid door Belgische F-16's 12 februari 2018

Twee F-16's zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgestegen op de basis in Kleine-Brogel om boven Nederland een burgerlijk vliegtuig te contacteren. Er was een 'quick reaction alert' uitgestuurd, omdat het contact met het vliegtuig was verbroken. In de buurt van Rotterdam konden de vliegtuigen wel contact maken. Volgens tweets ging het om een Boeing van lagekostenmaatschappij Ryanair. Na de radiocontacten keerden de F-16's terug naar hun basis. De vorige interceptie door Belgische toestellen dateert van 15 januari. Twee F-16's maakten boven de Noordzee contact met twee Russische bommenwerpers. (KAV)