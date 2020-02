Exclusief voor abonnees Verdacht poeder in brievenbus De Wever 08 februari 2020

Bij Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in Deurne is gisteravond een brief gevonden met verdacht wit poeder. "Eén van de bewoners heeft de brief ontdekt en de politie verwittigd", klinkt het. Brandweer en politie kwamen ter plaatse en er werd een perimeter ingesteld rond het huis. De Civiele Bescherming analyseert het poeder. De Wever vond in 2012 ook al een varkenskop op zijn oprit, in 2017 werd een bijl tegen een raam gegooid. Tussen juni 2011 en januari 2014 werd hij gestalkt. In de zomer van 2017 vond zijn vrouw ook al een poederbrief in de brievenbus. Die bleek toen ongevaarlijk.