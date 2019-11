Exclusief voor abonnees Vercauteren: "Sleutelduel" Zulte Waregem-Anderlecht Vanavond 20.30u 08 november 2019

Vijf punten. Dat is de kloof tussen nummer vijf Zulte Waregem en Anderlecht, elfde in de rangschikking. Paars-wit kan bij winst aan de Gaverbeek een geweldige zaak doen in de strijd om play-off 1. "Of net verder op afstand gezet worden", was Frank Vercauteren zichzelf op de persconferentie - realistisch. "Alle matchen zijn belangrijk, maar 't is wel waar dat dit een sleutelduel kan zijn." Op bestuursniveau valt te horen dat paars-wit vooral niet mag verliezen, omdat dan de achterstand op de top zes te groot wordt. Nacer Chadli is klaar om aan de wedstrijd te beginnen, Vercauteren kan geen beroep doen op Vincent Kompany, nog steeds geblesseerd. "Misschien sluit hij aan na de interlandbreak, maar dat is niet zeker", aldus Vercauteren. (PJC)

