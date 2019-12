Exclusief voor abonnees Vercauteren: "Opluchting? Waarom?" 06 december 2019

"Een bewogen 'weekske'? We zijn er blijkbaar beter van geworden." Frank Vercauteren vindt dat de commotie rond Anderlecht de laatste dagen kunstmatig was. "Als ik ergens van wakker lig, is het niet van de druk." Opluchting voelde hij dan ook niet. "Waarom? Een bekermatch is een zoals alle andere: wij moeten altijd winnen. Dat is Anderlecht-DNA. Ik was tevreden over onze eerste helft, we koppelden mooi voetbal aan efficiëntie. (droog) Dat kan dus, wat sommigen ook zeggen. Na rust konden we dat niet doortrekken, maar ik heb geen schrik gehad dat we het nog zouden weggeven." In de kwartfinale wacht Club. Vercauteren grijnsde: "De beker is blijkbaar de kortste en de moeilijkste weg naar Europa. Ach, als we naar de finale willen, moeten we toch iedereen kloppen..." (PJC)

