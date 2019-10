Exclusief voor abonnees Vercauteren neemt roer van zwalpend Anderlecht over 04 oktober 2019

De stoelendans in Anderlecht blijft maar duren. Met Frank Vercauteren (62) tovert de recordkampioen alweer een konijn uit de hoed. Vercauteren keert terug naar de club waarmee hij als speler en coach in 34 jaar liefst 19 prijzen won. Hij wordt de nieuwe hoofdcoach en moet Kompany tegenwind geven op sportief vlak. Na de dramatische competitiestart moést paars-wit wel ingrijpen, zegt sportief manager Michael Verschueren. "Het is logisch dat we in ons project enkele bochten nemen. We blijven draaien aan de knoppen tot het lukt."

