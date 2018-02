Vercauteren krijgt half miljoen als Cercle promoveert 16 februari 2018

Als Cercle Brugge nog dit seizoen promoveert naar eerste klasse A, krijgt trainer Frank Vercauteren van moederclub AS Monaco een bonus van liefst 500.000 euro. Met zo'n som moet hij amper onderdoen voor de coaches van de topclubs uit 1A, zoals Ivan Leko (Club Brugge) en Hein Vanhaezebrouck (Anderlecht). Ook het jaarloon van Vercauteren - 500.000 euro - is niet mis. Cercle moet in de resterende twee matchen nog één punt sprokkelen om zeker te zijn van de tweede periodetitel in 1B. De winnaar strijdt in maart voor de promotie tegen Beerschot Wilrijk. (TTV)