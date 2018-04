Vercauteren gunt Vanden Borre speelminuten 19 april 2018

Anthony Vanden Borre mocht gisteren opdraven in een oefenwedstrijd van Cercle Brugge. Groen-zwart plande een geheime oefenpot tegen amateurploeg Harelbeke in Lendelede, waar VDB de tweede helft rondmaakte. De ex-international vertoeft al enkele weken op Jan Breydel, waar hij onder Vercauteren zijn conditie op niveau tracht te brengen. Cercle laat de rechtsachter meetrainen, maar van een contract is voorlopig nog geen sprake. (TTV/FGO)