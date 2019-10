Exclusief voor abonnees VERCAUTEREN: "Getraind op stilstaande fases" 19 oktober 2019

't Is onvermijdelijk een werkpunt op Anderlecht: de stilstaande fases. Paars-wit scoorde dit seizoen nog maar één keer op die manier, dan nog via een strafschop. "We moeten efficiënter zijn in dat belangrijke aspect van het voetbal", aldus ook Frank Vercauteren. "We hebben erop getraind. We kunnen daarin verbeteren." Die trainingen geeft Vercauteren, die naar eigen zeggen niet meer druk voelt omdat Anderlecht onderin staat, in overleg met Vincent Kompany, de hoeder van 'het proces'. "De samenwerking verloopt heel goed", beweert Vercauteren. "We praten veel, hebben geregeld meetings. Het is erg interessant en leerrijk. We vullen elkaar goed aan en zitten op dezelfde lijn."

