Exclusief voor abonnees Vercauteren "Er is één coach die beslist" en da's niet Kompany 09 oktober 2019

00u00 0

"Er is één coach die beslist." Een naam plakte Frank Vercauteren (62) er niet op, bij zijn eerste training als hoofdcoach bij Anderlecht, maar zelfs de slechte verstaander had door: Vincent Kompany bepaalt niet langer wie mag meespelen. Vercauteren gaat "in de vuurlijn staan", weliswaar met behoud van 'het project-Kompany'. Het komt Anderlecht niet slecht uit, nu de licentiecommissie onderzoekt of Kompany de eigenlijke trainer is bij paars-wit. De Rode Duivel bezit daarvoor niet de nodige diploma's. Als RSCA schuldig bevonden wordt, komt in theorie de licentie voor het profvoetbal voor volgend seizoen in gevaar. (PJC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen