Exclusief voor abonnees Vercauteren: "Ben technisch werkloos" 31 maart 2020

Het moet zijn dat hij iets fout deed. "Ik wilde e-mails met voetbaloefeningen doorsturen naar mijn mailadres van Anderlecht, maar dat lukte niet", aldus Frank Vercauteren bij Sporza. "Ik ben technisch werkloos, net als 80% van de staf, en kreeg een melding dat mijn mailadres niet bereikbaar is." Nochtans zou dat wel moeten lukken, de andere werknemers die technisch werkloos zijn kunnen nog steeds mailen, zo leert navraag ons. Vercauteren vindt het naar eigen zeggen "frustrerend" dat het seizoen door corona zo plots tot stilstand kwam. "We hoopten nog op Europees voetbal." En over hoe het nu verder moet? "Iedereen zal zijn eigen belangen verdedigen - wat mij betreft kunnen we alles uitspelen -, maar zal ook moeten toegeven.

