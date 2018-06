Vercauteren aan de slag in Saoedi-Arabië 25 juni 2018

Frank Vercauteren gaat opnieuw aan de slag in het Midden-Oosten, meer bepaald bij het Saoedische Al-Batin. De 61-jarige Vercauteren coachte eerder Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten (augustus 2011-maart 2012). Vercauteren leidde Cercle Brugge het voorbije seizoen nog naar de titel in de Proximus League en promotie naar de Jupiler Pro League, maar hij verkoos om niet langer door te gaan in België. Al-Batin beëindigde de Saoedische hoogste voetbalklasse vorig seizoen als elfde. (RN)