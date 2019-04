Exclusief voor abonnees Verbrugghe verkent WK-parcours met Naesen 18 april 2019

00u00 0

Bondscoach Rik Verbrugghe trekt aansluitend op de Ronde van Yorkshire (2-5 mei) twee dagen uit voor een extra verkenning van het WK-parcours in Yorkshire. "Op maandag 6 en dinsdag 7 mei gaan we eens een kijkje nemen", zegt Verbrugghe. "Daar is al zeker Oliver Naesen bij en een vrouwelijke vertegenwoordigster. Graag had ik er ook onze nieuwe werelduurrecordhouder Victor Campenaerts bij gehad voor een verkenning van het tijdrittraject, maar het past onmogelijk in zijn drukke programma." Campenaerts, die morgen uit Mexico terugkomt, last na zijn exploot een rustpauze van een week in en rijdt vervolgens de Ronde van Romandië (30 april-5 mei) en de Giro (11 mei-2 juni). "Greg Van Avermaet rijdt de Ronde van Yorkshire. Het staat hem vrij om na afloop bij ons aan te sluiten." De kans dat dat gebeurt, lijkt klein aangezien Van Avermaet op 3 mei in de tweede rit van de Britse rittenkoers al een indruk krijgt van het lokale WK-circuit in Harrogate. (JDK)

