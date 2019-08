Exclusief voor abonnees Verborgen camera's in kleedkamer: Personeel Lutosa staakt 08 augustus 2019

00u00 0

De werknemers van aardappelverwerkend bedrijf Lutosa hebben gisterochtend het werk neergelegd nadat ze ontdekten dat er verborgen camera's hingen in de kleedkamers van het personeel, zonder dat iemand daarvan op de hoogte was gebracht. De directie gaf toe dat zij de camera's geïnstalleerd had, maar erkende ook dat die "te snel geplaatst werden" en dat de installatie niet volgens de regels is verlopen. Ze kwamen er als antwoord op de diefstallen en vernielingen waarmee Lutosa al enkele maanden te kampen heeft.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis