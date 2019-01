Verboomen en Van Driessche krijgen badge als FIFA-refs 17 januari 2019

00u00 0

Scheidsrechters Nathan Verboomen en Bram Van Driessche namen dinsdag in het Belgian Football Centre hun FIFA-badge als internationaal ref in ontvangst. De semiprofs vervangen Sébastien Delferière en Bart Vertenten, die na Operatie Propere Handen persona non grata zijn. Delferière floot in categorie 1, net onder de elitegroep, Vertenten in groep 2.In totaal kregen zeven Belgische refs hun FIFA-badge voor 2019: Boucaut, Laforge, Lambrechts, Lardot en Visser kunnen door de UEFA en de FIFA aangeduid worden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN