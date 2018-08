Verboden te voederen Twee geitjes gestorven 04 augustus 2018

00u00 0

Twee geiten van de stadsboerderij en sociale werkplaats in Neder-Over-Heembeek zijn overleden. Hoewel duidelijk is aangegeven dat het ten strengste verboden is de dieren te voederen, geven bezoekers hen wit brood, chips en chocolade. "Van dat gevoeder krijgen de dieren een verzuring, worden ze ziek en krijgen ze een infectie", aldus de directie. "Zelfs bedorven sla is slecht voor hen." Vorige week stierf de geit Thelma, na een lange lijdensweg overleed ook Coline. De stadsboerderij benadrukt dat haar werknemers het niet altijd gemakkelijk hebben om bezoekers terecht te wijzen. "Hier werken zo'n 140 mensen met een mentale of fysieke handicap. Arrogante bezoekers aanvaarden hun autoriteit niet. Soms lachen ze hen zelfs uit of slingeren beledigingen naar hun hoofd." (DCFS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN