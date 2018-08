Verboden te glijden door watertekort 06 augustus 2018

De glijbanen in de zwemvijver van het Gentse sport- en recreatiedomein Blaarmeersen zijn gesloten. Reden: het waterpeil is te fel gezakt. De 'landingszone' is normaal gezien 135 centimeter diep, maar vandaag is dat nog nauwelijks 80 centimeter. Het water is dus met meer dan een halve meter gezakt. Het risico bestaat dat wie snel naar beneden glijdt de bodem raakt. De redders hebben de glijbaan afgesloten en houden toezicht op het naleven van het glijverbod. (VDS)