Exclusief voor abonnees Verboden te drinken van wereldrecord 1.528 liter Gentse gin-tonic 11 juni 2019

00u00 0

Het wereldrecord 'gin-tonic mixen' is in Gentse handen. Tijdens het eerste Gin en Streetfoodfestival werd het Amerikaanse record van 946 liter verpulverd en op 1.528 liter gebracht. Thomas Geers van Meyer's Gin uit het West-Vlaamse Avelgem, sponsorde de 375 liter gin, Franklin&Sons zorgde voor ruim 1.200 liter tonic. Onder het waakzame oog van de International World Record Organization werd de gin-tonic geprepareerd in een koperen vat. Collectief opdrinken was niet aan de orde -zelfs één slokje was verboden. Omwille van de accijnzen zal de alcohol opnieuw worden gedistilleerd en wordt de rest van het brouwsel vernietigd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis