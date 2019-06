Exclusief voor abonnees Verboden door grondwet of niet: Trump ziet derde termijn wel zitten 18 juni 2019

00u00 0

Hij moet de verkiezingen van volgend jaar nog winnen, maar de Amerikaanse president Trump ziet een derde termijn - dus pas in 2024 - best zitten. Dat zei hij op Twitter in een reactie op peilingen die voorspellen dat hij volgend jaar in cruciale staten terrein zou verliezen. Toch zou een derde inauguratie in 2025 tot de mogelijkheden behoren, ook al mag een Amerikaanse president grondwettelijk slechts twee opeenvolgende termijnen dienen. "Het goede nieuws is dat over zes jaar, nadat Amerika weer groots is gemaakt en ik het prachtige Witte Huis verlaat, de mensen weleens zouden kunnen eisen dat ik langer blijf", aldus Trump. De president haalde ook uit naar de kranten die negatieve peilingen brachten. 'The New York Times' en 'The Washington Post' zijn volgens hem "schandelijk" en "vijanden van het volk".

