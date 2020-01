Exclusief voor abonnees Verbod op lachgas: wat dan met slagroomspuiten? 22 januari 2020

N-VA wil werk maken van een algemeen verbod op lachgas. De drug is de afgelopen jaren aan een felle opmars bezig, vooral bij jongeren. Er lag al een wetsvoorstel van MR op tafel om lachgas voor minderjarigen te verbieden, maar dat agendapunt werd gisteren in de Commissie Gezondheid op het laatste moment afgevoerd. Spijtig, vindt N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter, want zij wilde in een amendement nog een stap verder gaan en pleiten voor een algemeen verbod. "Principieel zijn wij niet tegen het verbieden van lachgas", klinkt het bij sp.a, maar de partij heeft wel praktische bezwaren. "Wat dan bijvoorbeeld met de verkoop van slagroompatronen?" Als oplossing wil Vlaams Belang lachgas voor particulieren enkel beschikbaar maken bij apothekers en voor professionelen via groothandelaars. Depoorter stelt alvast een overgangsperiode van drie jaar voor, waar alle alternatieven voor het legaal gebruik van lachgas onderzocht kunnen worden. (FME)

