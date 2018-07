Verbod op gratis plastic zakjes op komst DDW

14 juli 2018

05u30 0 De Krant Open Vld legt een compromisvoorstel op tafel om de patstelling over het afvalplan van minister Schauvliege te doorbreken. Bart Tommelein is nu toch bereid tot een verbod op gratis plastic zakjes.

Statiegeld op blikjes en een verbod op plastic zakjes: op die punten liep het afvalplan van Joke Schauvliege (CD&V) de voorbije weken vast. Vooral Tommelein toonde zich op beide fronten niet happig. In een interview met deze krant maakt hij nog eens duidelijk dat het statiegeld er niét komt. Ook N-VA is daar geen fan van. Maar over plastic zakjes maakt de liberale minister wel een opening, die wellicht tot een compromis zal leiden. "Ik pleit voor een verbod op het gratis uitdelen van plastic zakjes. In supermarkten bestaat dat al, nu moeten de bakkers en slagers volgen", zegt Tommelein. "Een totaalverbod, bijvoorbeeld ook op de zakjes in de groente- en fruitafdeling van winkels, vinden wij niet de juiste keuze. Dat zou leiden tot een massaal gebruik van papieren zakjes, die óók een grote ecologische voetafdruk hebben." (DDW)