Exclusief voor abonnees Verbod op gokreclame zou 15 van de 16 eersteklassers treffen 29 januari 2020

00u00 0

In de Kamer starten vandaag de besprekingen over een wetsvoorstel van Groen waarin verregaande maatregelen staan tegen de goksector. Zo zou er een reclameverbod moeten komen en kan er ook van sponsoring geen sprake meer zijn. Dat laatste is vooral slecht nieuws voor de voetbalclubs in eerste klasse. Op één na worden die allemaal financieel gesteund door gokbedrijven. "We voorzien wel een overgangstermijn van drie jaar", zegt parlementslid Stefaan Van Hecke, die het voorstel indient. Een andere maatregel - 21 jaar als minimumleeftijd voor álle gokspelen - treft dan weer de Nationale Loterij. Die zou geen krasbiljetten of lottoformulieren meer mogen verkopen aan jongvolwassenen. Het is nog onduidelijk wanneer het tot een stemming komt, maar Groen hoopt vóór het EK voetbal in juni te kunnen landen. (JBG)

