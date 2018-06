Verbied reclame voor gokken op tv: voorstel sp.a, CD&V en N-VA zijn voorstander Astrid Roelandt

28 juni 2018

05u00 2 De Krant 125.000 Belgen zetten tijdens dit WK dagelijks geld in op online weddenschappen. Sp.a roept Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) op om gokreclame volledig te verbieden op radio en televisie.

Tijdens het WK gokken dubbel zoveel Belgen als normaal, zo blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie die 'De Tijd' kon inkijken. Dat we op de openbare omroep 'overstelpt' worden met gokreclame stuit verschillende politici tegen de borst. "Vlaanderen is bevoegd om reclame op tv en radio te reguleren", zegt Vlaams Parlementslid Katia Segers (sp.a). "We doen dat al voor alcohol en sigaretten, en daar willen wij nu een algemeen verbod op gokreclame aan toevoegen. Niet alleen voor de VRT, maar ook voor de commerciële tv- en radiozenders." Segers heeft een voorstel klaar om zo'n verbod in te schrijven in het Mediadecreet.

Kieskeurig

Maar volgens Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) gaat het hier vooral om consumentenbescherming - federale materie. "Zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State hebben dat al aangegeven, toen het ging over reclame voor tabak en alcohol", aldus Gatz. De nieuwe federale regels rond gokreclame op televisie zouden nog voor de zomer rond moeten geraken. "Die zouden klaarheid moeten brengen over wat kan en niet kan." Gokreclame op radio, tv en online tijdens de rust van live wedstrijden zou bijvoorbeeld verboden worden. Voor en na de wedstrijd mag het wel nog.

Maar sp.a vindt niet dat Vlaanderen daarop moet wachten. "Deze discussie blijft maar aanslepen, al van tijdens het EK in 2016", aldus Segers. "Er is nog altijd niks veranderd. Tabaks- en alcoholreclame en belspelletjes hebben we toch ook aan banden gelegd?" Voor coalitiepartners N-VA en CD&V is een verbod van gokreclame op radio en tv bespreekbaar, al zeker wat de VRT betreft. "De VRT zou hier beter mee stoppen", vindt Vlaams Parlementslid Karin Brouwers (CD&V). "Zeker omdat ze jaar na jaar hun plafond van reclame-inkomsten overschrijden. Dan kan je als openbare omroep toch een beetje kieskeuriger zijn."

Ook N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele wil zo'n verbod inschrijven in de beheersovereenkomst van de VRT. "En ja, je kan de discussie nog verder opentrekken naar een verbod op gokreclame op de commerciële omroepen, al moet dat wel goed doordacht zijn", aldus Vandaele. "Voor de commerciële sector zou dat immers een serieuze invloed hebben op hun financiering."

Flou

De VRT zelf maakt alvast geen probleem van een mogelijk verbod. "We begrijpen de maatschappelijke gevoeligheid die is gegroeid en zijn zeker bereid om ons aan te passen", aldus VRT-woordvoerder Bob Vermeir. "Voor alle duidelijkheid: wij zijn vandaag al veel strenger dan wat de wet ons voorschrijft." Wel zijn er dan duidelijke, transparante regels nodig, "want de grens tussen 'wat is een kansspel' en 'wat is gokken' is soms flou." (ARA)