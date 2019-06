Exclusief voor abonnees Verbaeys en Deriks naar allroundfinale 28 juni 2019

Ook Jimmy Verbaeys en Senna Deriks mogen hun kunnen zaterdag in de allroundfinale bewijzen. Verbaeys plaatste zich gisteren als zeventiende met 78.832 punten. In de grondoefening begon Verbaeys goed met 13.933 punten, gevolgd door 12.700 op het paard met bogen en 11.533 aan de ringen na een val. De sprong was weer goed met 13.133 punten, en aan de rekstok (13.600) en de brug (13.933) schoof Verbaeys verder op.