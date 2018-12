Venus Williams breekt na elf jaar met coach 11 december 2018

Venus Williams (WTA 38) zet de samenwerking met trainer David Witt stop. De 45-jarige Amerikaan was elf jaar lang de coach van de voormalige nummer één van de wereld. Williams, 38 jaar inmiddels, kende geen te best tennisjaar. De oudere zus van Serena zakte op de wereldranglijst van de vijfde naar de 38ste positie. Williams won in totaal slechts achttien wedstrijden. Bij de vier grandslamtoernooien kwam ze niet verder dan de derde ronde. Het is nog niet bekend wie de nieuwe trainer van Venus Williams wordt.