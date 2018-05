Venus en titelverdedigster Ostapenko liggen eruit 28 mei 2018

00u00 0

Ze staat dicht bij haar 38ste verjaardag, won in de voorbereidingstoernooien op Roland Garros één match en is sowieso geen grote liefhebster van gravel: Venus Williams (WTA 9) speelde in haar carrière maar één keer de finale (2002) in Parijs. Gisteren verloor ze met 4-6, 5-7 tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 91). Erger verging het Jelena Ostapenko (WTA 5), de verrassende winnares van vorig jaar verloor met 5-7, 3-6 van de Oekraïense Kozlova (WTA 66) en werd zo de eerste titelverdedigster die er in de eerste ronde uitvloog sinds Myskina in 2005. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN