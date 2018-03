Venijn van winterprik zit in de staart 03 maart 2018

00u00 0

De zwaarste avondspits van het jaar, met meer dan 500 kilometer file. Vijf uur aanschuiven in en rond Brussel. 130 geschrapte vluchten op Brussels Airport, geschrapte bus- en tramlijnen en spekgladde wegen. Het venijn van de winterprik zat hem in de staart. Spoeddiensten hadden ook hun handen vol met gebroken en gekneusde botten. De eerstehulppost in het AZ Groeninge in Kortrijk behandelde in zes uur tijd 50 mensen die uitgegleden waren. In Brussel reden de ambulances 350 keer uit voor valpartijen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN