Venezuela rantsoeneert elektriciteit 02 april 2019

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft een dertig dagen durende rantsoenering voor alle energie aangekondigd. Venezuela wordt al weken geteisterd door grote stroomstoringen en vrijdag viel de elektriciteit nog uit in 20 van de 23 deelstaten. De president beschuldigt onder meer de Verenigde Staten en zijn politieke tegenstander Juan Guaidó ervan het energiesysteem te hacken. Zondagavond maakte hij ook al bekend dat de werkdag in het land wordt ingekort om stroom te besparen. Een Venezolaanse werkdag eindigt voorlopig om twee uur 's namiddags en ook alle lessen worden tijdelijk gestopt vanwege het stroomtekort. "Dit is noodzakelijk om de continuïteit van de stroomvoorziening te behouden", stelt Maduro. (GVV)

