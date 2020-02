Exclusief voor abonnees Venetië wil nu toch meer toeristen 10 februari 2020

Het kan verkeren, ook in Venetië. De Italiaanse trekpleister heeft jaren strijd gevoerd tégen het massatoerisme en de nadelige gevolgen ervan. Maar nu de stad helemaal hersteld is van de recente overstromingen, heeft ze opnieuw nood aan toeristen - zeker nu carnaval in aantocht is. Dat was althans de boodschap van burgemeester Luigi Brugnaro. "Velen denken dat Venetië nog altijd onder water staat. De stad is echter helemaal hersteld en is mooier dan ooit tevoren", klonk het wervend. Erfgoedgroep Italia Nostra schat dat jaarlijks 30 miljoen mensen de werelderfgoedsite bezoeken, met een gemiddelde dagelijkse instroom van 82.000 mensen. Dat zorgde voor veel overlast, maar ook voor inkomsten. Dat laatste lijkt nu terug prioritair te zijn.

