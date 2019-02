Venetië vraagt 3 euro entreegeld 05 februari 2019

00u00 0

Dagjestoeristen in Venetië moeten - als het van burgemeester Luigi Brugnaro afhangt - vanaf mei toegang betalen, willen ze de populaire Italiaanse lagunestad bezoeken. Het entreegeld zal ongeveer 3 euro per persoon bedragen. Vanaf volgend jaar zou het bedrag verdubbeld worden tot 6 euro, en afhankelijk van de toeristische drukte nog verhoogd worden tot 10 euro. Bezoekers die verblijven in pensions in Venetië zijn vrijgesteld van de bijdrage. Hotelgasten moeten immers al een lokale belasting betalen.