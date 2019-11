Exclusief voor abonnees Venetië kampt met zwaarste overstromingen in 53 jaar 14 november 2019

De romantiek van Venetië is ver zoek nu de halve stad is ondergelopen door aanhoudende zware regenbuien. Op het hoogtepunt bereikte het water dinsdagavond een hoogte van 187 centimeter - de ergste overstroming in 53 jaar. Vele pleinen en historische gebouwen zijn ondergelopen. Op het San Marcoplein (foto) staat het water ruim een meter hoog en de gelijknamige basiliek is voor de zesde keer in 1.200 jaar ondergelopen. De burgemeester heeft de noodtoestand uitgeroepen en vreest voor grote schade. Een 78-jarige man kwam om op het eiland Pellestrina, dat tot Venetië behoort. Hij werd geëlektrocuteerd toen het water zijn huis binnenliep.

