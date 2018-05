Venanzi tegen Standarfans: "We kiezen snel een coach" 16 mei 2018

00u00 0

Bruno Venanzi was gisterenavond te gast op de Algemene Vergadering van de supportersfederatie van Standard 'Famille des Rouches'. Zij vroegen de voorzitter van de Rouches naar de naam van de trainer volgend seizoen. Een definitief antwoord kwam er niet, maar voor de goede verstaander... "Jullie zullen zien dat we snel een keuze zullen maken", aldus Venanzi. "Misschien zullen sommige beslissingen bizar lijken, maar we hebben op lange termijn gedacht. Onze T1 zal de eerste training op 18 juni leiden." (FDZ)