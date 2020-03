Exclusief voor abonnees Velon organiseert virtuele Ronde van Zwitserland 28 maart 2020

"U denkt dat de profs geen wedstrijden rijden de komende maanden? Think again!", schudt Velon de wielerwereld wakker op Twitter. De joint venture van elf WorldTour-teams, waaronder Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal, organiseert van 22 tot en met 26 april, in wereldpremière, The Digital Swiss 5': vijf virtuele koersen van ongeveer één uur op delen van het parcours van de Ronde van Zwitserland. Daarbij nemen de beste ploegen ter wereld (met elk drie renners) het tegen elkaar op. U kan de wedstrijden live volgen. Het initiatief van Velon wordt door renners en teams enthousiast onthaald. "Geweldig idee. We kijken er heel erg naar uit", was alvast de reactie bij Deceuninck-Quick.Step. De reële Ronde van Zwitserland is nog niet geannuleerd en vindt normaal gezien plaats van 6 tot en met 14 juni. (JDK)

