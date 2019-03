Velociraptor 09 maart 2019

De naam van deze vleesetende dino betekent 'snelle rover'. Velociraptor was goed twee meter lang en leek erg op een vogel. Hij liep op zijn achterpoten, had veren en een soort vleugels, maar ook tanden in zijn bek en aan zijn voet een sikkelvormige klauw waarmee hij dodelijke steken kon toebrengen. Werd vooral bekend door Jurassic Park.

