Vellios maakt indruk, KVO stelt teleur 07 september 2018

Oefenmatch

KV Oostende - W.-Beveren 1-4

KV Oostende heeft geen te beste indruk gemaakt in de oefenpartij tegen W.-Beveren. Aan beide zijden kwam een mix van basisspelers en invallers in actie. Wie wél indruk maakte, was de nieuwe spits van de Waaslanders, Apostolos Vellios, die in 2014 nog op de loonlijst stond van Lierse. W.-Beveren huurt de bonkige spits van Nottingham Forest, voor wie hij vorig seizoen 7 keer scoorde in de Championship. Vellios lukte een knappe kopbalgoal en trapte vanop grote afstand tegen de dwarsligger. Bij KVO moest Nicolas Lombaerts gehecht worden na een pijnlijk kopduel en maakte Coopman zijn eerste minuten. (TTV)

