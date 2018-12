Veljkovic woont in geheime villa op kosten van gerecht 20 december 2018

Dejan Veljkovic, de spilfiguur en spijtoptant in het recente voetbalschandaal, woont al een maand in een villa op een geheime locatie, betaald door het gerecht. Dat heeft 'VTM NIEUWS' vernomen. Veljkovic heeft het gerecht beloofd te praten in ruil voor strafvermindering en dat deed hij al volop. De voorbije weken praatte de voetbalmakelaar twaalf dagen lang maar liefst 96 uur met de politie. Intussen zou Veljkovic samen met zijn gezin onder politiebewaking verblijven in een villa. Door zijn cruciale rol in het dossier vreest het gerecht voor de veiligheid van de kroongetuige. Daarom leeft hij dus ondergedoken op kosten van het gerecht. Injanuari wordt het verhoor eventueel hervat. Naar de cel moet hij niet.

