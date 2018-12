Veljkovic heeft speurders véél te vertellen PLA

14 december 2018

05u00 0 De Krant In het gerechtelijk onderzoek naar fraude in het voetbal zijn alle ogen sinds 20 november gericht op Dejan Veljkovic. Op die dag sloot de Servische makelaar een deal met het federaal parket. Als spijtoptant zou hij alles vertellen wat hij wist, in ruil voor strafvermindering. Alleen bleef het sindsdien opvallend stil.

"Mijn cliënt is sinds zijn vrijlating nochtans weinig rust gegund", zegt advocaat Kris Luyckx. "De speurders ondervragen hem met de regelmaat van de klok. De heer Veljkovic wordt dan bijgestaan door mij of één van mijn medewerkers. Ik verwacht dat de verhoren nog enige tijd in beslag zullen nemen, zeker tot eind deze maand."

Het rechercheteam is inmiddels uitgebreid met vier extra speurders om Veljkovic' gedetailleerde verklaringen te verifiëren.