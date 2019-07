Exclusief voor abonnees Veljkovic blijft 10 jaar geschorst 19 juli 2019

Spelersmakelaar Dejan Veljkovic blijft voor 10 jaar geschorst. De vermeende spilfiguur wilde zijn zaak laten afsplitsen wegens zijn rol als spijtoptant, maar daar gaat het BAS niet op in. Het Arbitragehof voor de Sport weerlegt ook dat Veljkovic niet vervolgd kan worden omdat hij niet aangesloten was bij de voetbalbond. Wellicht berust Veljkovic in de uitspraak. Daarnaast is makelaar Walter Mortelmans voor 3 jaar geschorst, waarvan 1 effectief. Hij beraadt zich over verdere stappen om de schorsing aan te vechten. (ABD)