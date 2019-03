Veli Yüksel ruilt CD&V voor Open Vld: “Niet uit opportunisme” Astrid Roelandt en Sabine Van Damme

01 maart 2019

00u00 2 De Krant Gents Kamerlid Veli Yüksel verlaat CD&V en kiest voor de liberalen. Hij zal in mei op de Kamerlijst van Alexander De Croo (Open Vld) staan. "Niet uit opportunisme", benadrukt hij. Ik sta op dezelfde plaats als bij CD&V, een strijdplaats."

CD&V-Kamerlid en Gents gemeenteraadslid Veli Yüksel verlaat zijn partij voor Open Vld. Nochtans had CD&V net deze week bekend gemaakt dat Yüksel de vierde plaats op de Kamerlijst zou krijgen. Maar die ruilt hij dus in voor... de vierde plaats bij Open Vld. "Hun open blik op de samenleving laat mij herademen", aldus Yüksel. "En op menselijk en inhoudelijk vlak klikte het heel goed met Alexander De Croo en Egbert Lachaert." Beter dan met CD&V? "Laat ons zeggen dat de standen bij CD&V nog te veel bepalen, en dat was een remmende factor op mijn engagement en inzet."

Hij verwijst zo naar de Kraakwet. "Dat kraken is een typisch Gents fenomeen. Ik had daar een wetsvoorstel voor ingediend, maar ik merkte dat ik binnen mijn partij weinig steun vond. Ikzelf behoor tot geen enkele stand, en het was niet evident om zo bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen. Maar ik wil niet natrappen, ik maak een positieve keuze voor Open Vld, om voluit voor mijn overtuiging te gaan. Meer moet u daar niet achter zoeken." En zeker geen opportunisme, benadrukt hij. "Die vierde plaats is een strijdplaats", aldus Yüksel. "Er is mij niks beloofd, er zijn geen afspraken gemaakt."

Voor schut gezet

Toch zet hij CD&V zo voor schut, want de partij had een erg moeilijke lijstvorming in Oost-Vlaanderen. Doordat ze Yüksel op de vierde plaats zou zetten, werd de veelgeprezen Vincent Van Peteghem uit De Pinte naar de Vlaamse lijst verwezen. "Eigenlijk had ik toen mijn keuze al gemaakt", geeft Yüksel toe. "Maar ik moest nog een paar zaken bekijken met een aantal belangrijke mensen uit mijn directe omgeving."

Of moesten de Gentse liberalen gekalmeerd worden? Want die zagen Yüksel niet graag komen. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) eiste zelfs dat Yüksel ontslag zou nemen uit de gemeenteraad. Hij wilde zijn enige CD&V-schepen Mieke Van Hecke geen hak zetten door een gemeenteraadslid te stelen - ze heeft er amper drie. Yüksel moest zich maar laten opvolgen door een andere CD&V'er, vond De Clercq. Maar dat is die laatste dus niet van plan: hij zal als onafhankelijke zetelen tot aan de verkiezingen. "Ik wil mijn kiezers niet in de steek laten. En na de verkiezingen zien we wel." Ook in het parlement zal Yüksel, in de laatste weken van deze legislatuur, nog als onafhankelijke zetelen. "Dat lijkt me juist zo.”

De Croo is blij dat Yüksel bij hem kwam. "Veli is diegene die mij in de commissie Infrastructuur het meest het vuur aan de schenen heeft gelegd, bijvoorbeeld om de telecomprijzen naar beneden te krijgen. Hij heeft mij daar het leven niet altijd gemakkelijk gemaakt, maar ik vond dat hij de juiste prioriteiten stelde. En enkele maanden geleden kwam hij naar ons."

Volgens De Croo is de wrevel in Gent intussen bekoeld. "Veli heeft heel duidelijk gezegd dat zijn ambitie federaal ligt", aldus de vicepremier. "Hij zal Open Vld Gent steunen als ze dat willen, maar heeft geen ambitie om in Gent een rol te spelen. Ik denk dat dat essentieel was en de zaken gekalmeerd heeft." Of Yüksel zich na de verkiezingen nog bij de liberale fractie zal voegen? "Dat moet men in Gent oplossen. Ik ga mij daar niet mee moeien", aldus De Croo.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) haalt de schouders op bij de overstap van zijn partijgenoot naar Open Vld. “Er is een lied van Ramses Shaffy en Liesbeth List dat heet ‘Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Vanmorgen is dat blijkbaar wat blauwer. Ach ja”, reageerde Geens in De Ochtend op Radio 1. In de omgeving van partijvoorzitter Wouter Beke viel enkel te horen dat men er akte van nam.