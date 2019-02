Veldlooptitels voor Bouchikhi en Vandenbussche 25 februari 2019

De favorieten hebben het niet gehaald in het BK veldlopen. Soufiane Bouchikhi liep iedereen uit zijn tred in het park van Laken, inclusief uittredend kampioen Isaac Kimeli. Die won wel de Crosscup. Robin Hendrix verraste met een tweede plaats. Ali Hamdi wist met een splijtende versnelling aan de bel de korte cross te winnen vóór Dieter Kersten en Wesley De Kerpel. Bij de vrouwen kende de gedoodverfde winnares Nina Lauwaert een offday en daar maakte filosofe Hanna Vandenbussche van gebruik om haar eerste titel in het veld te veroveren. (VORE)

