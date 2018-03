Veiligheidsspeld in chocoladereep 07 maart 2018

De Essense schepen van Mobiliteit Brigitte Quick was maandagavond na het avondeten volop aan het genieten van een reepje Côte d'Or (pecannoten en cranberries) toen ze plots iets hard in haar mond voelde. Een noot was het niet, wel een... veiligheidsspeld. "Ze was gelukkig dicht, maar het was toch even schrikken. Je zou bijna afleren om nog chocolade te snoepen", lacht Brigitte Quick. "Ik heb meteen maar het bedrijf gewaarschuwd. Ik wil helemaal geen schadevergoeding of mensen afraden om chocolade te eten. Ik zal zelf ook altijd Côte d'Or blijven eten." Producent Mondelez International onderzoekt het incident. "In onze fabriek zijn zulke speldjes en andere attributen verboden", klinkt het. (VTT)

